В Краматорске в средней школе произошло чрезвычайное происшествие — дети распылили перцовый баллончик. Один ребенок попал в больницу. В больницу с сердечным приступом попала также и учительница.

Об этом сообщает «ОбщеЖитие».

По информации издания, все произошло 25 мая. Перед уроком один из 7-классников похвастался перцовым баллончиком. Подросток продемонстрировал его одноклассникам в коридоре, после этого он спрятал устройство в рюкзак, а сам вышел.

В этот момент двое детей решили испробовать баллочник, но сломали запорное устройство. В итоге баллончик был полностью опустошен. Детей пришлось эвакуировать из школы.

Больше всех досталось мальчику, который сломал баллончик, а также учительнице, которая шла прямо за ним. Сейчас 7-классник находится в реанимационном отделении, его состояние стабилизировалось. А вот учительница лежит в больнице с сердечным приступом.

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