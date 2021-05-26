Журналист Юрий Бутусов рассказал, как на Донбассе заманивают наемников на военную службу в «ДНР» и «ЛНР», а также сравнил их зарплаты с зарплатами ВСУ и регулярной армией ВС РФ.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По его словам, армейские корпуса ВС РФ на Донбассе по обеспечению по сравнению с ВСУ выглядят жалко, а денежное довольствие украинских солдат на данный момент превосходит не только «ЛДНР», но и, к примеру, солдат- пехотинцев регулярной армии ВС РФ в зоне Западного и Южного военных округов.

«Посмотрел паблики российских войск на Донбассе, там много зазываний в различные воинские части, интересно сравнить, чем же завлекают служить оккупантам», — пишет он.

Главное, чем заманивают, это зарплатой — 16 450 рублей — базовая зарплата солдата (224 доллара или 6164 гривны). К ней могут идти надбавки до 1500 рублей. Выплата боевых — 2% от зарплаты за день приравненный к участию в боевой обстановке в первой линии (около 300 рублей), во второй линии — 1% в день (около 150 рублей).

«Получается, пехотинец-контрактник «ДНР» и «ЛНР» рискуя башкой каждый день в передовых траншеях максимально за месяц может получить 25 500 рублей (9550 гривен или 348 долларов). В то время как пехотинец-контрактник ВСУ получает минимальную зарплату 10 000 гривен (364 доллара). При этом при заключении первого контракта солдату выплачивается единоразовая помощь 18 160 гривен (660 долларов). А за выполнение задач в первой линии солдат получает на фронте дополнительно 17 000 в месяц, плюс 5000 за безупречную службу. Таким образом большинство солдат в пехоте при постоянной службе на первой линии получает 32 000 гривен в месяц (1165 долларов)», — пишет Бутусов.

Он также добавил, что минимальная зарплата солдата пехоты в «ЛДНР» примерно равняется зарплате солдата пехоты Вооруженных сил Российской федерации:

«Базовая зарплата пехотинца ВС РФ после уплаты налогов — около 17500 рублей (около 7500 гривен). Поскольку в «ЛДНР» налоги не платят на военные зарплаты, и многие части могут делать надбавки в 1000 рублей, по сути, солдат на Донбассе и в РФ получает на руки те же деньги. Впрочем, в российской армии в определенных случаях также применяют надбавки за службу в особых боевых условиях, и очень этим хвастаются. Так, солдаты-контрактники в небольшом контингенте российских войск Сирии получают дополнительно 1200 долларов в месяц, туда много желающих попасть, профинансировать в таком объеме два корпуса на Донбассе Россия не может».

Отдельно Бутусов добавил, что в оккупационных войсках на Донбассе огромный некомплект, и конкуренция идет между воинскими частями за любых солдат, в том числе за тех, кто бросил свои предыдущие воинские части. Более того, в ряде частей привлекают специально пожилых людей, обещая паспорт РФ и выход на пенсию на льготных условиях.

Также наемникам обещают отсутствие «уставщины», минимальное время пребывания в казарме или вообще проживание вне казармы.

«В целом, уровень материального обеспечения корпусов «ЛДНР» невысокий, комплектование обеспечивается за счет резкого снижения требований к личному составу, речь уже не идет о добровольцах, мотивации, речь идет только о заполнении штатов любой ценой. Это значит, что боеспособность противника низкая. И продолжает снижаться», — резюмирует Бутусов.



Как сообщалось ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе получили большую партию нового вооружения и боеприпасов. Оккупанты завезли их через неконтролируемые участки государственной границы Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, обвиняя Украину в том, что она «переводит стрелки». Лавров также заявил, что если Украина хочет вернуть под свой контроль Донбасс, Киев должен последовательно соблюдать Минские соглашения.