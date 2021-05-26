Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила до 1 октября импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества — из России и Беларуси.

Об этом сообщил во время заседания глава регуляторного органа Валерий Тарасюк, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, такое решение было принято по инициативе министра энергетики Германа Галущенко. Тарасюк не исключил, что Нацкомиссия продлит запрет на импорт и после 1 октября.

По словам главы НКРЭКУ, при принятии решения регуляторный орган руководствовался балансом интересов государства, потребителей и лицензиатов.

«Теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить к злоупотреблениям и манипуляций на рынке. А с технической точки зрения вместе с «Укрэнерго» и Минэнергетики мы пришли к выводу, что должны совместно мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля. Как видим на примере этой зимы, импорт был необходим», — отметил Тарасюк.