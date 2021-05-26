В Киеве возле российского посольства активисты провели памятную акцию по случаю годовщины начала боев ВСУ с российскими террористами за Донецкий аэропорт. В ходе акции они сожгли картонный макет московского Кремля.

Как сообщает УНИАН, под посольством России в Киеве состоялась акция под названием “Тризна по погибшим на российско-украинской войне”.

Акция посвящена нескольким событиям, в частности, годовщине первой победы украинских вооруженных сил над российскими оккупантами в Донецком аэропорту.

Также, участники акции почтили погибших за территориальную целостность и независимость Украины военных и добровольцев, погибших в боях с российским агрессором.

В ходе акции ее участники устроили перформанс “Сожжение Кремля”.

Небольшой картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли. Но позже, один из правоохранителей с огнетушителем потушил кусок картона, изображавший московский Кремль, что вызвало возмущение у участников акции.

Также на заборе российского посольства участники акции развесили фото, на которых изображены ликвидированные оккупанты. На каждом фото нанесено #можемповторить.

Как мы уже рассказывали ранее, основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Роман Протасевич находился на Донбассе исключительно как журналист.

Тем временем, «постпред Крыма при российском президенте» Георгий Мурадов предложил властям Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Крымом после начала авиаблокады страны Евросоюзом и Украиной.