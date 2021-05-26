В Киеве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус. Один человек пострадал.

Подробности инцидента сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Все произошло на улице Драйзера. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в троллейбус. Разбив окно, бутылка влетела в салон, произошло возгорание. В результате инцидента пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

27-летнего хулигана уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 15 ч. 2 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

https://www.youtube.com/watch?v=xWnRxkOSbyw&t=1s

В прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы. За четыре месяца 2021 года в ДТП погибли 785 человек, более семи тысяч получили травмы.

Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух легковых авто, в результате аварии от полученных травм погиб один из водителей, военнослужащий ВСУ.