В Кривом Роге был задержан 17-летний парень, который подозревается в поджоге беременной девушки. К счастью, пострадавшая выжила и была оперативно госпитализирована.

Подробности сообщило ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Так, правоохранители получили в среду, 26 мая, около 16:10 сообщение от спасателей о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка.

Предварительно установлено, что во время конфликта парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег. После этого он скрылся с места преступления.

Беременная с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

К операции поиска подозреваемого привлекли личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыли вокзалы и автовокзалы.

В итоге парня задержали, а в его доме провели обыск. По месту проживания подозреваемого было найдено и изъято оружие.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) УК.