В Минске 17-летний Дмитрий Меркулов покончил с собой, спрыгнув с высоты 16-этажного здания.
В предсмертной записке он написал, что винит в этом Следственный комитет, который открыл против подростка уголовное дело за участие в оппозиционных митингах в Беларуси 9-11 августа 2020 года.
Подробности обнародовал портал «Весна 96«, ссылаясь на публикацию подростка «ВКонтакте».
Издание сообщает. что Дмитрий Меркулов был сиротой и жил в общежитии.
«Если бы на меня не продолжали морально давить, не думаю, что я бы решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе, и как видите, я не справился», – пишет подросток в своем обращении.
На данный момент, правоохранительные органы пока не подтвердили, но и не опровергли смерть подростка.
Как мы уже рассказывали ранее, основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что журналист Роман Протасевич находился на Донбассе исключительно как журналист.