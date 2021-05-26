В Минске 17-летний Дмитрий Меркулов покончил с собой, спрыгнув с высоты 16-этажного здания.

В предсмертной записке он написал, что винит в этом Следственный комитет, который открыл против подростка уголовное дело за участие в оппозиционных митингах в Беларуси 9-11 августа 2020 года.

Подробности обнародовал портал «Весна 96«, ссылаясь на публикацию подростка «ВКонтакте».

Издание сообщает. что Дмитрий Меркулов был сиротой и жил в общежитии.

«Если бы на меня не продолжали морально давить, не думаю, что я бы решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе, и как видите, я не справился», – пишет подросток в своем обращении.

На данный момент, правоохранительные органы пока не подтвердили, но и не опровергли смерть подростка.

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