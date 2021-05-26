Правительство Германии решило придерживается запретительной политики экспорта вооружений и не выдает разрешений на его поставку Украине. В Берлине заявили, что выступают за политическое решение военного конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«В контексте Украины мы не выдаем разрешений на поставку вооружений. Я могу говорить за действующее правительство — пока его срок полномочий не истек — позиция не поменяется», — сказал Зайберт.

Таким образом, он прокомментировал заявление сопредседателя партии «зеленых» Роберта Хабека, выступившего за поставки Украине «оборонительных вооружений для самозащиты».

Представитель немецкого правительства добавил, что Берлин выступает за политическое решение вооруженного конфликта на Донбассе, основу которого должны составить «минские соглашения».

Как утверждает Зайберт, Германии оказывает Украине дипломатическую, экономическую и политическую поддержку.

Как мы уже рассказывали ранее, так называемые власти «ЛНР» ввели ряд ограничений на пересечение контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской.

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