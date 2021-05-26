Российская компания решила зарегистрировать торговую марку «Петров и Боширов». Как стало известно, именем агентов ГРУ, которых подозревают в отравлении разведчика Сергея Скрипаля и теракте в Чехии, назовут шампуни и другие средства для ухода.

Подробности опубликовал Telegram-канал Mash.

Уже анонсировано, что новая линия будет предназначена»для активных мужчин». Продажи шампуней и гелей планируются в Китае, Японии и арабских странах.

Согласно опубликованному на сайте Роспатента документу, заявку подала компания «Дельта», зарегистрированная в подмосковном городе Ступино. По данным из открытых источников, фирма существует с 2016 года, и ее основной вид деятельности — оптовая торговля бытовыми товарами.

В сообщении говорится, что генеральный директор решил зарегистрировать бренд на волне шумихи вокруг российских агентов.

Как мы уже рассказывали ранее, офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига (Александр Петров и Руслан Боширов) получили повышение и сейчас работают на Кремль.

А также, немецкие врачи из клиники Шарите, которые лечили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления боевым ядом «Новичок», опубликовали развернутый отчет о его лечении.