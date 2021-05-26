Погода в Украине 26 мая в некоторых областях резко ухудшится. Прогнозируются сильные дожди и грозы.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Серьезные метеорологические явления ожидаются в северных областях — Сумской, Черниговской и Житомирской.

Также, дожди с грозами следует ждать жителям Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей.

В Киеве и Киевской области 26 мая также прогнозируются грозы.

«Что касается температуры — то завтрашний день обещает быть самым теплым с ближайшей синоптической перспективе; на выходных — снова немного похолодает», — прогнозируют синоптики.

Температура ночью +10-15 градусов, в западных областях +6-11 градусов, днем в западных, северных и Винницкой областях +20-25 градусов, на остальной территории +23-28 градусов; в Карпатах ночью +2-7 градусов тепла, днем +10-15 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на лето 2021 в Украине. По его словам, начало летнего сезона будет достаточно теплым, а потом ожидается небольшое похолодание.

А в Херсонской области, село Ушкалка, атаковал торнадо. Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.