В Украину должны доставить четвертую партию вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech уже сегодня, 26 мая.

Как сообщили в пресс-службе группы компаний «Лекхим», которая является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины компании Sinovac Biotech в Украине, в этой партии будет 500 тысяч доз.

Ожидается, что воздушное судно с партией вакцины на борту приземлится в аэропорту «Борисполь» в 20:15.

Это будет предпоследняя партия препарата CoronaVac, что поставляется в страну по государственному контракту.

Предыдущая партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech в 500 тысяч доз была доставлена на территорию Украины 9 мая.

Вакцинация препаратом CoronaVac началась в Украине 13 апреля. Тогда прививки делали маломобильным группам населения, людям с инвалидностью и тем, кто за ними ухаживает.

Как мы уже рассказывали ранее, 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Напоминаем, в Украине сертификаты вакцинации или COVID-паспорта должны появиться уже в начале июля 2021 года.