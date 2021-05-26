Округ №87 на Прикарпатье до сих пор не получил своего депутата в парламенте. Накануне Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом от партии «Слуга народа».

А 5 мая Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины по поданному им заявлению. Предыстория:В ЦИК 27 апреля поступило заявление Василия Вирастюка вместе с соответствующими документами, необходимыми для регистрации его народным депутатом Украины. В то же время действия Комиссии по установлению ею 22 апреля 2021 результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта были обжалованы в Верховном суде кандидатом в этом округе — Шевченко (партия «За будущее»).29 апреля Верховный Суд своим постановлением запретил Комиссии совершать действия по регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины до вступления в законную силу решения.В то же время постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 1 мая отменен протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля о результатах выборов народных депутатов Украины в этом округе.

Как отмечает «Обозреватель», суд уже отмечал, что результаты выборов невозможно определить из-за нехватки бюллетеней, а закон вообще не предусматривает, что делать ЦИК в такой ситуации. Путь к признанию недействительным голосования на шести участках, где исчезли бюллетени, уже провален. Суд не поддержал требование кандидата Александра Шевченко по учету пропавших бюллетеней.

Как пояснила юрист Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба, есть три варианта, как можно разрешить ситуацию. Но говорить об их применении следует только после вынесения решения Большой палатой Верховного суда.

1. Повторное голосование на отдельных избирательных участках. Эксперты отмечают, что этот путь трудно назвать демократическим, ведь уже расторгнут избирательный процесс, с момента агитации прошло два месяца и нет процедуры, как в таком случае передавать бюллетени и формировать комиссии. Кроме того, существует безумный риск подкупа избирателей, ведь цена депутатского мандата будет находиться на рассмотрении нескольких тысяч избирателей.

2. Повторное голосование в рамках целого округа. Вариант также называют неидеальным, ведь такое голосование применяется в случае, если два кандидата набрали одинаковое количество голосов и нет возможности установить, кто победитель. А в округе у третьего кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского был небольшой отрыв, поэтому повторное голосование только за Вирастюка и Шевченко будет сомнительным.

3. Назначение Верховной Радой повторных выборов. Такой вариант возможен, если ЦИК положится на решение суда и обратится к ВРУ о назначении повторных выборов. Парламент может принять отдельный закон, внести изменения в ЗУ «О выборах народных депутатов», или принять закон «Об особенностях применения ЗУ «О выборах народных депутатов».

«Комиссия может применить какой-то из вариантов и еще раз признать Вирастюка победителем. Но мы понимаем, что это снова будет обжаловано. Возможно, ЦИК найдет еще какой-то путь. Например, если обратится к ВРУ, а парламент не наберет голосов ни на одно решение, тогда не будет нардепа. Чисто теоретически это может затянуться и до окончания каденции этого парламента и не будет депутата в одном округе», – сказала юрист.

В ЦИК также отмечают, что процесс с определением победителя на 87 округе может затянуться и для дальнейших своих действий будут ждать решения апелляции и после анализа подумают, что делать дальше.

«Решение Большой палаты уже не оспариваются. Вот уже было решение, в котором не было указано, как действовать ЦИК. Просто отменены результаты выборов. ЦИК решит вновь, как она видит исполнение решения суда, и опять же участники избирательного процесса могут его обжаловать. Это может быть на самом деле не последний судебный процесс по этому вопросу», – сообщили в пресс-службе ЦИК.

