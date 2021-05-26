Кабмин 26 мая планирует рассмотреть проект закона об увеличении размера государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка с нынешних 41,28 тысяч гривен до 50 тысяч гривен (с 01.01.2022).

Об этом сообщает FinBalance.

В правительстве отмечают, что размер этой госпомощи не пересматривался с 01.07.2014, и поэтому из-за инфляции он нуждается в пересмотре.

Согласно законопроекту, выплата помощи будет проводиться единовременно в размере 25% от общего размера помощи, а остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями (как это предусмотрено сейчас).

С 01.01.2023 и в дальнейшем ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера помощи при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), который утверждает Кабмин.

Как сообщалось ранее, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле сократился на 45% (если сравнивать с предыдущим месяцем).

Также сообщалось, что если не поменять действующую пенсионную систему, в Украине в 2045 году выплаты в возрасте 60 лет смогут получать лишь около 70% людей. Остальные из-за нехватки стажа останутся без выплат.