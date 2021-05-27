27 мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, День Ивана Русского в Греции, а православная церковь чтит память святого Исидора (Сидора). Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. Святой Исидор (Сидор) В этот день православная церковь чтит память святого Исидора. Его называют Бокогрием, поскольку считалось, что с этого дня прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также этот день называют днем Сидора огуречника. Сегодня высаживают огурцы на грядку. Считалось, если весь день простоит ясный, то они будут хорошо расти, и урожай будет отменный. Приметы на 27 мая Холодная погода в этот день — лето тоже будет холодным. Прилетели стрижи — значит, теплые дни впереди. Теплая погода — огурцы хорошо родят. Рано ласточки прилетели — будет хороший урожай. Ясно 27 мая — урожая не будет. Холодная погода 27 мая — лето тоже будет холодным. Ласточки рано прилетели — будет счастливый год. Ласточки летают высоко в небе — погода будет теплой и солнечной. Напомним, День Святой Троицы в 2020 году отмечается 7 июня. Троица считается одним из двенадцати главных православных праздников. Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа. Ранее мы познакомили своих читателей с лучшими поздравлениями на Троицу.