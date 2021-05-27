Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ систематически фиксирует нарушения со стороны боевиков на участках разведения сил на Донбассе. В частности, в пределах или вблизи участков "Станица Луганская", "Золотое" и "Покровское". Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook. Так, патрули ОБСЕ зафиксировали с помощью беспилотников нахождения в районах участков разведения членов вооруженных формирований РФ. При этом часто их сопровождают гражданские в медицинских костюмах. Кроме того, в пределах участков разведения фиксируется перемещения автомобилей. "Всего с начала мая зафиксировано 304 человека, которые в разное время находились в пятикилометровой зоне вокруг участков разведения, из них 188 — непосредственно на участках разведения, а именно:" Станица Луганская "- 59," Золотой "- 91," Петровское "- 38", — говорится в сообщении. При этом патрули ОБСЕ зафиксировали дооборудование вражеских позиций в непосредственной близости от районов разведения. "Указанные нарушения со стороны кремлевских приспешников, направленные на искусственное выращивание в районах участков разведения и демонстрируют их нежелание решать конфликт мирным путем", — говорится в сообщении. Напомним, ранее боевики усилили пропуск на КПВВ в Станице. Теперь перейти его люди могут только раз в месяц. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявляли, что боевики в Донбассе взимают танки к линии разграничения.