Стало известно, как изменились средние потребительские цены на товары и услуги в Украине в апреле 2021 года. Так, с начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Детальную информацию опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Так, в сравнении с декабрем 2020 года свекла подорожала на 51,% до 8,2 гривен за килограмм, капуста — на 29,8% до 6,2 гривен за килограмм, морковь — на 28,7% до 7,7 гривен за килограмм, лук — на 24,0% до 6,4 гривен за килограмм.

А масло подсолнечное подорожало на 38,0% до 58,1 гривен за литр, сахар на — 22,6% до 25,6 гривен за килограмм.

За период январь-апрель сигареты премиум-класса выросли в цене на 6,2% до 61,5 гривен за пачку, цены на водку выросли на 0,7% до 93,3 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 4,9% до 18,4 гривен за бутылку, украинское вино — на 2,2% до 67,7 гривен за бутылку 0,75 литра.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине подорожают алкогольные напитки, но ненамного. Цена в магазинах существенно не изменится. Стоимость повысится на 6-7%.

Тем временем, жители Крыма жалуются на то, что оказались в продуктовой изоляции: с территории материковой Украины товары не поступают, а Россия плохо снабжает полуостров продуктами.