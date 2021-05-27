Перевозчики все настойчивее требуют снова поднять цены на проезд в общественном транспорте. По их мнению, стоимость проезда в Киеве, к примеру, должен стоить около 20 гривен. Эксперты в один голос заявляют, что повышение цен не решит проблему.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Перевозчики жалуются на то, что пассажиропоток упал из-за пандемии, следовательно, себестоимость перевозок выросла. По данным КП «Киевский метрополитен», в 2019 году предприятие перевезло 495 млн пассажиров, в 2020 только 279 млн, а с начала 2021 года 85 млн.

Не лучше ситуация у КП «Киевпастранс». По их данным, пассажиропоток на маршрутах упал на 39%. Примерно на столько же снизились и доходы. Чтобы продолжить нормальную работу, они просят о дополнительном финансировании в 2,5 млрд грн.

По подсчетам перевозчиков, экономически обоснованный тариф на проезд должен быть таким:

в метро – 21,05 грн;

в наземном транспорте – 20,50 грн;

в городской электричке – 71,72 грн;

Сейчас на всем этом транспорте стоимость разовой поездки – 8 грн.

Интересно, что в сравнении с Европой, цены на проезд в Украине довольно низкие, но при этом нам далеко до европейского сервиса, а также уровня зарплат. Также стоит помнить, что европейцы пользуются проездными, которые, как оказалось, стоят дешевле украинских.

«Если перевести стоимость проезда в Варшаве, Праге или Будапеште в гривны, то в этих городах билет на неограниченное количество поездок обойдется в 700-800 грн в месяц. Если же киевлянин купит такой проездной – это будет стоить 1500 грн. Более чем в два раза выше», – говорит заместитель министра финансов Александр Кава.

По словам Кавы, местной власти нужно решить проблему не за счет киевлян, а за счет местного бюджета: «В этом году бюджет Киева – 60 млрд грн. Там можно найти средства на городской транспорт».

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян также говорит, что в ситуации, которая сложилась сейчас, необходимо менять сам подход к работе с общественным транспортом. Нужно инвестировать не просто в транспорт, а глобально в решение проблемы передвижения по городу. Чтобы люди не стояли по несколько часов в пробках, а могли за 30-40 минут добраться из одного конца населенного пункта в другой.

«Городская власть должна сесть за стол переговоров с перевозчиками, отказаться от коррупционных маршрутов, и предложить справедливый тариф», – говорит Омелян.

«Перевозчик должен получать деньги не за перевозку отдельных людей, а за то, что выставляет на маршрут определенное количество автобусов, которые ходят по определенному графику. Независимо от того, везет он 1 человека или 100 зараз. Тогда транспорт сможет развиваться», – уверен бывший министр.

В коммунальных предприятиях «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» накануне заявили, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 21 гривну. Мэр Виталий Кличко считает, что реальная себестоимость проезда находится на уровне 15 гривен.

Как сообщалось ранее, в Украине льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте могут монетизировать, что позволит уровнять права украинцев, которые живут в больших городах и часто пользуются троллейбусами, метро и тех, кто живет в небольших населенных пунктах.