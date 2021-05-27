В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей.

Об этом сообщает «НАРОДНАЯ ПРАВДА».

Этот праздник создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к защите прав ребенка.

История этого праздника очень старая. Он берет свое начало с 26 ноября 1924 года, когда Пятая Ассамблея Лиги Наций (предшественница ООН) в Швейцарии приняла Женевскую декларацию прав ребенка, состоявшую из пяти основных положений.

В данном документе прописали основные положения для защиты детей и улучшение их благосостояния. Но только в ноябре 1949 году конгресс Международной демократической федерации женщин учредил Международный день защиты. И только 1 июня 1950 года впервые отметили этот праздник.

В ноябре 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой сформулировали десять принципов, определяющих действия всех, кто отвечает за реализацию прав детей, и которая имела целью обеспечить им счастливое детство.

А уже 20 ноября 1989 года в ООН единогласно приняли Конвенцию ООН о правах ребенка. В Украине же Конвенция ООН о правах ребенка вступила в силу с 27 сентября 1991 года.

В нашей стране День защиты детей создали по указу президента №568/98 от 30 мая 1998 года «О дне защиты детей».

Отметим, что 1 июня – это не единственный день, посвященный детям. Также жители Земли отмечают Всемирный день ребенка (20 ноября), Международный день невинных детей – жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня).

Ранее «НАРОДНАЯ ПРАВДА» сообщала, что в июне на украинцев ждут дополнительные выходные, кроме традиционных суббот и воскресений.