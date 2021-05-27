Спецепизод легендарного американского сериала "Друзья: Воссоединение", вышел 27 мая на стриминговому сервисе HBO Max, и уже сейчас его можно посмотреть в Украине. Первый эпизод картины, которую зрители ждали 17 лет после окончания съемок оригинального сериала "Друзья", имеет продолжительность 1:00 39 минуты. В ленте снова воссоединятся герои культового сериала в исполнении Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника), Лизы Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Видео: трейлер ситкома "Друзья: Воссоединение" Где смотреть "Друзья. Воссоединения" в Украине? 27 мая премьеру сериала на территории Украины можно легально посмотреть на платформе OLL.TV. Цена вопроса — 1 гривна. Первый эпизод сейчас доступен для зрителей на английском языке с русскими субтитрами, а уже в украинском переводе появится сегодня позже. Кроме того, украинская премьера ситкома "Друзья: Воссоединение" от HBO Max можно посмотреть на Vodafone TV. Эпизод доступен в подписке "Амедиатека" в пакете «Оптимальный». Стоимость пакета — 119 гривен на 30 дней, при этом первые 7 дней пользования услугой бесплатно. Чтобы посмотреть сериал на этом ресурсе, нужно установить приложение Vodafone с Huawei App Gallery, Play Market или App Store.

Видео: тизер сериала "Друзья: Воссоединение", который выйдет на экраны 27 мая Что будет в первом эпизоде "Друзья: Воссоединение" Заметим, что кроме возвращения на экраны главных героев культового комедийного сериала, также зрителей ждут воспоминания о прошлом, будут воспроизведены декорации квартир героев, кафе "Central Perk", знаменитая викторина от Росса, любимая "I'll Be There for You". Также в выпуске появятся такие приглашенные гости-звезды, как Дэвид Бекхэм, Кот Харрингтон, Риз Уизерспун, Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.

Актеры сериала "Друзья" воссоединяются через 17 лет для спецпроекта (фото: instagram.com/friends) Напомним, что слухи о том, что актеры сериала "Друзья" снимутся в его продолжении, ранее появились еще в 2016-м.