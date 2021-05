Facebook с 2017 года обнаружил кампании по дезинформации в более чем 50 странах. Крупнейшими поставщиками дезинформации стали Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.

Об этом сообщают The Washington Post и Voice of America со ссылкой на отчет Facebook за 4 года.

Facebook заявляет что с 2017 года обнаружил кампании по дезинформации в более чем 50 странах — отчет включает 150 операций по дезинформации.

Крупнейшим поставщиком дезинформации стала Россия — за 4 года 27 операций по влиянию. Из них 15 были связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований, организациями, связанными с Евгением Пригожиным (олигарх, который тесно связан с президентом России Владимиром Путиным).

С начала 2020 года в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась на Украине и соседних странах. Она создала фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

Эксперты отмечают, что скоординированные усилия по дезинформации стали более изящными и дорогими в последние годы. Странами, которые чаще всего подвергались иностранным операциям по дезинформации, были США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

NEW: #Russia, #Iran #Myanmar top @Facebook‘s list of sources for influence ops/ Coordinated Inauthentic Behavior in new report covering 2017-2020

US is 4th, #Ukraine is 5th pic.twitter.com/X2Z45AqUO2

— Jeff Seldin (@jseldin) May 26, 2021