Власти Португалии ослабила правила безопасности по COVID-19 для тысяч английских болельщиков, прибывающих в Порту на субботний финал Лиги чемпионов УЕФА. Для фанов отменили ограничения на передвижение. Об этом брифинге 27 мая начальник полиции Порто Кардозу да Силва, передает Reuters.

"Границы открыты. Город и страна открываются понемногу. Насколько это возможно, свобода (передвижения — ред.) Не будет ограничена. Для болельщиков нет ограничений на передвижения", — заявил Кардозу да Силва.

Поскольку к матчу осталось еще два дня, Сильва заявил, что в случае непредвиденных ситуаций условия могут измениться.

Источник в полиции сообщил агентству Reuters, что в португальской власти не было достаточно времени, чтобы полностью подготовиться к финалу, поскольку УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов в Порту из Стамбула примерно две недели назад.

Восемь британских полицейских, специализирующихся на работе с футбольными фанатами, находятся в Португалии и сотрудничать с португальской полицией для обеспечения общественного порядка.

Вокруг стадиона и города будет присутствовать "мощная" полиция, сказал Сильва, не уточнив, сколько именно правоохранителей было мобилизовано для патрулирования улиц.

Сильва заявил, что в субботу, как ожидается, приземлятся около 80 чартерных рейсов с английскими футбольными фанатами на матч между "Манчестер Сити" и "Челси". Около 180 автобусов доставят болельщиков на стадион.

Согласно правилам, предварительно объявленным правительством Португалии, пассажиры должны улететь обратно в течение 24 часов. Но представитель полиции Марк Алмейда заявил, что теперь они могут оставаться дольше, если решат не брать билеты на регулярные обратные рейсы. В середине мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально перенес финал Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Сити" и "Челси" в Порту. Сначала финал планировалось провести на стадионе Ататюрк в Стамбуле. Но правительство Великобритании включил Турцию в "красный" список туристических направлений из-за ситуации с COVID-19, и УЕФА решил обеспечить присутствие английских болельщиков на матчи.