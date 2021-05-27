В вопросе переноса заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы) из Минска было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ. Но участники переговоров не могут не считаться с мнением Украины. Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, вопрос о переносе переговоров из Минска стало актуальным, когда украинская власть не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. "Конечно, решение об изменении площадки должно быть консенсусным и оно должно утверждаться тремя сторонами ТКГ — Украиной, Россией и ОБСЕ. И, наверное, было бы логично, чтобы новую локацию предложила ОБСЕ. Но опять же, нельзя не учитывать мнение Украины, и если украинская делегация примет решение не ездить в Минск, другие стороны должны с этим считаться ", — добавил Гармаш. Он также добавил, что в случае переноса заседаний минский процесс останется минским, потому что основан на минских сделках. Напомним, ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндии. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку решать вопрос переноса минского площадки.