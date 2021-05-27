Погода в Украине 28 мая ожидается с грозами, градом и шквалами ветра до 15-20 м/сек. Сухая погода ждет только жителей западных областей страны.

Подробности сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

«Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — указано в сообщении.

В Киеве и Киевской области 28 мая синоптики прогнозируют грозы, днем местами по области — град и шквалы до 15-20 м/с.

А в первый месяц лета, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.

Также в июне активизируется грозовая деятельность, чаще будут наблюдаться град и шквалы.

Отметим, погода в Украине до конца мая готовит нам период значительных осадков в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз.

Как мы уже рассказывали ранее, прогноз погоды в Украине на лето 2021 года сильно отличается в зависимости от того, кто его дает. По народным приметам, лето не будет аномально жарким, а будет дождливым, а Украинском гидрометеорологическом центре, наоборот, говорят, что лето не будет существенно отличаться от прошлогоднего.