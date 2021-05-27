Telegram-канал Pics&Maps от аналитиков издания «Слово и дело» опубликовал инфографику, которая показывает, как с 2001 года менялись цены на продукты в Украине и мире.

Аналитики добавили, что основывались на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Госстата Украины.

Цены на мясо в мире на протяжении 20 лет снижались, за исключением 2014, 2017 и 2019 годов. При этом в Украине, по данным Госстата, цены на мясо и мясопродукты растут постоянно и рекорд был установлен в 2004 году – плюс 35,9%.

Интересно также и то, что данные ООН показывают, что в 2001-2007 годах цены на продукты в мире снижались, достигнув минимального пика в 2002 году (цены упали на 29,8%). В Украине же цены росли, кроме 2002 года.

В 2008 году, а также в 2010-2014 годах мировые цены на продукты росли. В Украине в 2012-2013 годах наблюдалось понижение цен, в остальные годы был рост.

В 2015-2016 годах цены на продукты в мире несколько снизились, в Украине было зафиксировано рекордное увеличение — 40,1% за 2015 год.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине и Польше практически одинаковые, при этом поляки тратят на еду не более 20% дохода (заработная плата там намного выше).

Накануне сообщалось о том, как изменились средние потребительские цены на товары и услуги в Украине в апреле 2021 года. Так, с начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.