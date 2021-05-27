В Украине ожидается снижение заболеваемости COVID-19 на протяжении всего летнего периода вплоть до осени.

Такое мнение озвучил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий, передает РБК.

«Летом, скорее всего, будет ситуация такая же, как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных также будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени», — говорит эксперт.

В то же время, несмотря на разговоры о смягчении карантина, ограничения отменять не будут, считает Лапий.

«Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и чистые руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах — в кафе, ресторанах», — подчеркнул он.

Также в Украине якобы улучшается ситуация с вакцинацией от COVID-19.

«Наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения», — заявил эксперт.

Напомним, в Украине 24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса.

Как мы уже рассказывали ранее, непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации вакциной AstraZeneca наблюдались в Украине у 12,98% людей. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались только у 4,84% привитых пациентов.

Тем временем, по состоянию на 27 мая в Украине две дозы прививки от COVID-19 получили только 107 524 человека — если сравнивать с другими цивилизованными странами, это критически низкий показатель (0,2% взрослого населения страны).