Украинцы, которым в 2022 году будет 60 лет, и которые будут иметь меньше 29 лет стажа, уже не смогут уйти на пенсию. Им придется работать до 63 или 65 лет.

Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Требования по стажу, напомним, увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Как сообщалось ранее, украинцев, которые выращивают и продают овощи на участке размером более 0,5 га, хотят заставить платить налоги. Сейчас такие правила действуют только для тех, кто владеет участками площадью от 2 га.

Также сообщалось, что если не поменять действующую пенсионную систему, в Украине в 2045 году выплаты в возрасте 60 лет смогут получать лишь около 70% людей. Остальные из-за нехватки стажа останутся без выплат.