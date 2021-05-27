Курс доллара на межбанке в продаже 27 мая 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,56 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5000 — 27,5200 грн / доллар, евро 33,5417 — 33,5661 грн / евро, российский рубль 0,3743-0,3748 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 26 мая 2021 закрылись в диапазоне: 27,5450 — 27,5650 грн / доллар, евро 33,6902 — 33,7092 грн / евро, российский рубль 0,3745 — 0,3749 грн / рубль . курс НБУ Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,526 гривен за 1 доллар (-0,0201 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 27,5461 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд.