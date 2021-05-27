Вот уже почти пять лет Брэд Питт и Анджелина Джоли решают, как быть с общими детьми. Актриса всеми силами отстаивала право самой распоряжаться воспитанием 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летней Захари, 14-летней Шайло и 12-летних Вивьен и Нокс. А Брэд мечтал о равноправии в этом вопросе. И похоже, войне конец. 57-летний актер выиграл у 45-летней экс-жены суд и добился совместной опеки. "Он чувствует огромное облегчение. Его единственная цель — проводить как можно больше времени с детьми", — рассказал прессе инсайдер. Судебные разбирательства продолжались несколько месяцев, в результате чего судья Джон Удеркирк принял решение в пользу совместной опеки. После многочисленных свидетельских показаний стало ясно, что Брэд хотел проводить с детьми как можно больше времени. В то время как Анджелина всеми силами пыталась этому помешать. Анджелина Джоли и пластика: что меняла в себе актриса ради идеальной внешности

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец решили дело об опеке над детьми (фото: Getty Images) К слову, актриса и сейчас не намерен сдаваться и уверяет, что решение судьи скорее предварительное и она будет его обжаловать. Тем не менее, на данный момент дело закрыто. Ранее мы писали, что Анджелина обвинила бывшего мужа в домашнем насилии и даже хотела отстранить от дела судью. Также недавно актриса кардинально изменила стиль, став платиновой блондинкой.