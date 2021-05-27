Советники лидеров государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и Россия) не смогли договориться о возвращении к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Там сообщили, что вчера состоялась встреча политических советников Н4.

«Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, сегодня представители РФ вернули дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру: «Кто стороны конфликта?». Подтверждением чего являются неоднократные заявления лидеров и высоких представителей ЕС и, в частности, недавние заявления президента США Джо Байдена, в которых сторонами конфликта указываются Украина и РФ», — говорится в сообщении делегации.

В итоге после жесткого обмена мнениями, Украина не согласилась с попытками России исключать себя из сторон конфликта.

«Несмотря на это, позицией украинской стороны остается необходимость скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжение диалога в рамках Н4 и ТКГ, следующее заседание которой запланировано на 9 июня»,- добавили в делегации.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу: «У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».

Он также отмечал, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.