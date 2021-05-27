27 мая в Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубопровод. Вода полностью залила проезжую часть.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Киевтеплоэнерго», пока неизвестно, в каком конкретно месте прорвало трубу: «Чтобы это выяснить, нужно раскопать. Пока видим только место, где вода вышла на поверхность». На месте работает аварийная бригада.

Коммунальщики говорят, что был поврежден трубопровод диаметром 1000 мм, который был введен в эксплуатацию в 1987 году.

Уже известно, что прорыв произошел из-за тестирования теплотрассы – труба не выдержала.

«В рамках подготовки к отопительному сезону в Киеве проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и на данном участке как раз такие испытания проводили. В результате произошло повреждение этой тепловой сети», – говорит начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пилипишин.

На ремонт аварии уйдет около трех суток.

Напомним, аналогичная ситуация около станции «Лыбедская» произошла в 2020 году. Тогда кипятком затопило ТРЦ Ocean Plaza. Спасатели эвакуировали людей, многие из них получили ожоги.