Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске, с которого сняли основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. Он заявил, что сообщение о минировании поступило в Афины, Минск и Вильнюс одновременно, но после того, как белорусские диспетчеры передали информацию о бомбе пилотам Ryanair, было принято решение посадить самолет в Минске. Однако, как выяснилось, угрозы от ХАМАС на почту поступили позже, чем пилотам Ryanair сообщили о бомбе.

Об этом говорится в расследовании центра «Досье», которое проводили совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel. Изданиям удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса [email protected] В нем сообщалось следующее: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар».

В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Расследователи пишут, что на тот момент письмо от «террористов» получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако «Досье» выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска ([email protected]) в 12:57 дня по белорусскому времени.

Интересно, что и сам ХАМАС уже опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Важно также и то, что в Газе в это время уже был объявлен режим прекращения огня.

Напомним, Лукашенко также обвинил сразу несколько стран, в том числе и Украину, в том, что они якобы отказались принимать самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе.

23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб.

