Непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации вакциной AstraZeneca наблюдались в Украине у 12,98% людей. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались только у 4,84% привитых пациентов.

Об этом свидетельствует информация Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Эксперты проанализировали информацию об иммунизированных пациентах за период с 24 февраля до 24 мая.После прививки вакциной Covishield у украинцев наблюдались:

Общие расстройства и расстройства в месте введения: повышение температуры, утомляемость, общая слабость, лихорадка, озноб, гриппоподобный состояние, покраснение, боль и отек, инфильтрация, уплотнения, отек руки, онемение в месте введения — у 65,47% привитых;

Со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгия, отек суставов — у 10,58%;

Неврологические расстройства: головная боль, сонливость, бессонница, парестезии, головокружение, тремор верхних конечностей, потеря ориентации, потеря сознания, онемение языка, металлический привкус, ОНМК по ишемическому типу, онемение рук и ног, парезы конечностей — у 11,46%;

Неврологические расстройства: головная боль, сонливость, бессонница, парестезии, головокружение, тремор верхних конечностей, потеря ориентации, потеря сознания, онемение языка, металлический привкус, ОНМК по ишемическому типу, онемение рук и ног, парезы конечностей — у 11,46%; Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, извращение вкуса, жажда — у 3,26%;

Иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных: отек гортани, насморк, першение в горле, отек Квинке, крапивница, зуд, аллергическая сыпь, покраснение лица, пурпура — у 2,24%;

Другие расстройства: потливость и другие — у 2,46%.

После прививки AstraZeneca у украинцев наблюдались:

Общие расстройства и расстройства в месте введения: повышение температуры, утомляемость, общая слабость, лихорадка, озноб, покраснение, боль и отек в месте введения — у 61,11%;

Со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгия — у 11,58%;

Неврологические расстройства: головная боль, бессонница, головокружение, онемение губ и конечностей, парез конечностей, сонливость, потеря сознания, отсутствие рефлексов, судороги, ОНМК по ишемическому типу, боль и ощущение подергиваний в мышцах конечностей, нарушение речи, выраженная слабость в левой руке и ноге, повышение АД, ишемический инсульт в бассейне правой СМА, левосторонний гемипарез — у 11,47%;

Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота — у 4,97%;

Иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи и ее производных: отек Квинке (отек в области рта, шеи, затрудненное дыхание, осиплость голоса), сыпь, зуд, аллергическая реакция в виде першение в горле, анафилактоидные реакции, гиперемия лица — у 3,06%.

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В Украину доставили четвертую партию вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech. Это предпоследняя партия препарата CoronaVac, что поставляется в страну по государственному контракту.

26 мая в Украину прибыла партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.