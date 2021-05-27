Традиционный последний звонок в школах Украины в этом году пройдет почти во всех областях в последнюю пятницу весны, 27 мая.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Информатор, в этот день не обойтись без душевных поздравлений и искренних пожеланий.
А еще последний звонок — это и особый день для всех учителей, ведь они всегда стараются научить нас чему-то новому, переживают, помогают узнать об этом мире как можно больше. В этот светлый день нельзя забывать об их вкладе и обязательно поздравить.
Предлагаем самые оригинальные открытки и смс-поздравления с последним звонком.
Куда бы нас не привела дорога,
И, как бы не петляли мы по ней,
Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,
Учивших нас с душой учителей,
Не хватит слов, чтоб вам сказать «спасибо»,
Под перезвон последнего звонка
В пустынном классе замерла красиво,
Подняв указку, в воздухе рука,
Вы в нас вложили все, чем вы богаты,
Вы дали нам и мудрость, и тепло,
И знайте, в нашей школе всем ребятам
С учителями очень повезло!
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Годы школьные промчались,
Словно миг один прошли.
Вы всему нас обучали,
К каждому подход нашли.
Вот звучит звонок последний,
Расстаемся с вами мы.
Счастья, мудрости, терпения
И здоровы будьте вы!
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Спасибо. Хоть простое это слово
Не выразит все чувства этих лет.
Спасибо вам, что нас терпели столько
И столько с нами выдержали бед.
Сегодня мы уходим — облегченье.
Но видим слезы в ваших мы глазах.
За столько лет, следя за нашей жизнью,
Вы все-таки так полюбили нас.
Приняв из рук мам, бабушек и теть нас,
Вы воспитали, знания неся.
Дарили вечное, разумное, а также
Дарили каждому из нас самих себя.
Позвольте вас обнять, вторые мамы.
Тех, кто дорогу жизни показал.
Сегодня мы должны проститься с вами,
Но обещаем: будем навещать.
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Наверно, мы вам очень надоели,
Мы понимаем это,
Но скоро отдохнете,
Скоро придет уж лето.
И на последний звонок,
Учителя любимые,
Мы дарим вам поздравок,
Желаем быть счастливыми.
Мы рады, что отдохнут все,
И нервы успокоятся,
И вы пока что не спешите,
Уж к осени готовиться.
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С Последним звонком! Пусть и грустно немного,
Но время настало ребят провожать
Во взрослую жизнь! Ну а к школы порогу
Придут первоклассники вскоре опять.
Вы станете их обучать ежедневно.
И лишь в воскресенье у вас выходной.
Пусть будут умны детки все непременно,
Чтоб двойки не ставить вовек ни одной!
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Дорогие наши учителя, спасибо за ваше терпение и золотые сердца! Мы многое вместе пережили за годы учебы, мы учились у вас не только истории, литературе и физике, но и жизни. Мы научились думать, общаться, уверенно себя чувствовать в этом мире благодаря вашему опыту, любви к людям, а иногда и чувству юмора! Добра вам, здоровья и хороших учеников!
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В день последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и уважения. До свидания, наши любимые учителя!
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Последний звонок это праздник не только учеников, но и учителей! Поздравляем с окончанием очередного учебного года! Желаем, чтобы улыбка на лице была прекрасным показателем упорного труда, усердия и старания, высоких оценок и достижений. Гордитесь собой и своими учениками!
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