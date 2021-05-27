Традиционный последний звонок в школах Украины в этом году пройдет почти во всех областях в последнюю пятницу весны, 27 мая.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Информатор, в этот день не обойтись без душевных поздравлений и искренних пожеланий.

А еще последний звонок — это и особый день для всех учителей, ведь они всегда стараются научить нас чему-то новому, переживают, помогают узнать об этом мире как можно больше. В этот светлый день нельзя забывать об их вкладе и обязательно поздравить.

Предлагаем самые оригинальные открытки и смс-поздравления с последним звонком.

Куда бы нас не привела дорога,

И, как бы не петляли мы по ней,

Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,

Учивших нас с душой учителей,

Не хватит слов, чтоб вам сказать «спасибо»,

Под перезвон последнего звонка

В пустынном классе замерла красиво,

Подняв указку, в воздухе рука,

Вы в нас вложили все, чем вы богаты,

Вы дали нам и мудрость, и тепло,

И знайте, в нашей школе всем ребятам

С учителями очень повезло!



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Годы школьные промчались,

Словно миг один прошли.

Вы всему нас обучали,

К каждому подход нашли.

Вот звучит звонок последний,

Расстаемся с вами мы.

Счастья, мудрости, терпения

И здоровы будьте вы!

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Спасибо. Хоть простое это слово

Не выразит все чувства этих лет.

Спасибо вам, что нас терпели столько

И столько с нами выдержали бед.

Сегодня мы уходим — облегченье.

Но видим слезы в ваших мы глазах.

За столько лет, следя за нашей жизнью,

Вы все-таки так полюбили нас.

Приняв из рук мам, бабушек и теть нас,

Вы воспитали, знания неся.

Дарили вечное, разумное, а также

Дарили каждому из нас самих себя.

Позвольте вас обнять, вторые мамы.

Тех, кто дорогу жизни показал.

Сегодня мы должны проститься с вами,

Но обещаем: будем навещать.

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Наверно, мы вам очень надоели,

Мы понимаем это,

Но скоро отдохнете,

Скоро придет уж лето.

И на последний звонок,

Учителя любимые,

Мы дарим вам поздравок,

Желаем быть счастливыми.

Мы рады, что отдохнут все,

И нервы успокоятся,

И вы пока что не спешите,

Уж к осени готовиться.

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С Последним звонком! Пусть и грустно немного,

Но время настало ребят провожать

Во взрослую жизнь! Ну а к школы порогу

Придут первоклассники вскоре опять.

Вы станете их обучать ежедневно.

И лишь в воскресенье у вас выходной.

Пусть будут умны детки все непременно,

Чтоб двойки не ставить вовек ни одной!

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Дорогие наши учителя, спасибо за ваше терпение и золотые сердца! Мы многое вместе пережили за годы учебы, мы учились у вас не только истории, литературе и физике, но и жизни. Мы научились думать, общаться, уверенно себя чувствовать в этом мире благодаря вашему опыту, любви к людям, а иногда и чувству юмора! Добра вам, здоровья и хороших учеников!

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В день последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и уважения. До свидания, наши любимые учителя!



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Последний звонок это праздник не только учеников, но и учителей! Поздравляем с окончанием очередного учебного года! Желаем, чтобы улыбка на лице была прекрасным показателем упорного труда, усердия и старания, высоких оценок и достижений. Гордитесь собой и своими учениками!



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