В пятницу, 28 мая, большинство украинских школьников отмечают завершение учебного года. Однако в этом году последний звонок будет уникальным — вместо торжественной линейки во дворах школы, прощание с одноклассниками и учителями проходит онлайн.

Во многих городах отказались от традиционной линейки и проводят последний школьный день перед летними каникулами онлайн.

И пусть сегодня на улицах городов нет нарядных школьников с букетами, они без сомнения рады завершению учебного года и это прекрасный повод поздравить их.

Напоминаем, абитуриенты в Украине будут сдавать ВНО с 25 июня до 17 июля. Проводить тестирование в условиях адаптивного карантина будут по определенным правилам.

Отметим, с 25 мая началась регистрация на дополнительную сессию ВНО. Она будет проходить 24 июля-10 августа. Сдать тестирование в это время могут не все желающие, а лишь те, кто пропустил регистрацию на основную сессию по уважительным причинам.