26 мая некоторые жители Земли могли наблюдать потрясающее «кровавое» суперлуние.

Повезло жителям Австралии, Новой Зеландии, Восточной Азии, некоторых территорий Северной и Южной Америки. Украинцы увидеть необычную Луну не смогли, ведь когда все происходило у нас было 13 часов.

Находясь в ближайшей к Земле орбитальной позиции (перигей), спутник выглядел больше и ярче, а проходя сквозь тень планеты, он еще и «покраснел» (Земля заблокировала прямые солнечные лучи). Красно-оранжевый оттенок появляется, потому что свет преломляется сквозь атмосферу Земли.

Как сообщалось ранее, ретроградный Меркурий в 2021 году можно будет наблюдать трижды: первый раз это было 30 января – 21 февраля, еще ожидаются два периода с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября.