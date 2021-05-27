Министерство социальной политики подготовило проект изменений в постановление Кабинета министров относительно выплат по 8000 гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Из общего фонда государственного бюджета предлагается выделить еще 1400000000 гривен. Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в апреле на выплаты ФОПам и наемным работникам из специального фонда государственного бюджета было выделено 1400000000 гривен. Средства выделялись Министерству социальной политики, которое перечисляло их в Пенсионный фонд Украины. В то же время по состоянию на 24 мая 2021 заявления на получение помощи застрахованным лицам подали 340 199 застрахованных лиц. Согласно необходимая сумма для финансирования этих выплат составляет 2721592 тыс. Грн. По информации Пенсионного фонда Украины на сегодня из 340 199 заявлений профинансировано 175 000 заявлений на сумму 1400000 тыс. Гривен, остаются без финансирования 165 199 заявлений на сумму 1321592 тыс. Гривен. Напомним, Пенсионный фонд Украины исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8000 гривен. По состоянию на 20 мая 2021 для выплаты по 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1400000000 гривен. Деньги получили 175 000 человек. Заявки на получение 8000 гривен компенсации начали принимать 19 апреля. В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица — предприниматели (ФОПы) и наемные работники с "красных зон" смогут получить по 8000 в течение десяти дней после заполнения заявки.