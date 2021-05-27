Московский городской суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции гражданина Беларуси Андрея Казимирова. На родине его обвиняют участие в "массовых беспорядках" в Бресте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката активиста Илариона Васильева. Указано, что решение о выдаче Казимирова компетентным органам Беларуси "для привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 293 УК" принял в конце апреля заместитель генпрокурора. Мосгорсуд признал его "законным и обоснованным". Отметим, Казимиров прошлым летом участвовал в акциях протеста против результатов выборов, победителем которых стал Александр Лукашенко. В основу его обвинения легло то, что он вместе с другими участниками акции передвинул мусорный контейнер, использовав его в качестве защиты от резиновых пуль. Подчеркивается, что через несколько дней сотрудники милиции задержали Казимирова и еще пару десятков человек; как и другие задержанных его избили и не допустили к нему адвоката. После двух суток в камере активиста отпустили, взяв с него письменное заявление, что он не имеет претензий к сотрудникам милиции. Вскоре Казимиров покинул страну и уехал в Россию; власти республики объявили его в розыск. В январе 2021 московская полиция задержала его по дороге на работу. Перовский районный суд столицы арестовал Казимирова по обвинению в участии в массовых беспорядках. Находясь в СИЗО, он подал документы на получение временного убежища в РФ из-за опасений, что на родине к нему могут быть применены пытки. Но власти России ему отказали. Как писало РБК-Украина, в начале февраля стало известно, что на территории России задержали четверых граждан Беларуси, которых режим Александра Лукашенко преследует за участие в митингах. Минск добивается экстрадиции задержанных. Так, ранее Следственный комитет Беларуси обратился в Польшу с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Белорусский следом направил польской стороне соответствующие документы. Напомним, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.