Мутации вируса SARS-Cov-2, который вызывает COVID-19, могут происходить в организме человека несколько раз случайным образом – это зависит от продолжительности болезни.

Такое мнение озвучил директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН, советник президента Украины по вопросам биобезопасности Сергей Комиссаренко, передает «Сегодня» .

«Эти изменения для нас могут быть как добрыми, так и плохими… Поведение вируса определяется его агрессивностью и мутациями, которые в нем будут. Вообще мутации в этом вирусе (SARS-Cov-2) случаются довольно редко – раз в 10-12 дней. Это значительно реже, чем у вируса гриппа, который мутирует в три-четыре раза чаще», – пояснил академик.

По его словам, мутации COVID-19 происходят в каждом человеке, который является носителем вируса.

«Если человек болеет 20 или 30 дней, то за этот период в вирусе состоятся три-четыре мутации. Но они быстро исчезают. Миллионы людей болеют и происходят миллионы мутаций, а когда человек выздоравливает, то вирус исчезает у этого человека. Но если человек болеет долго, то у него накапливаются мутации. Некоторые из них становятся стабильными, некоторые распространяются быстрее, чем другие, тогда возникают варианты мутаций. Мы уже знаем британский, бразильский, южноафриканский, теперь уже есть среднеафриканский, есть калифорнийский, нью-йоркский и другие», – объяснил он.

Как мы уже рассказывали ранее, непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации вакциной AstraZeneca наблюдались в Украине у 12,98% людей. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались только у 4,84% привитых пациентов.

Напомним, в Украине зафиксировано 3509 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.