Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу.

Такое заявление в эфире телеканала Украина сделал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук:

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».

Кравчук добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь — к ОБСЕ.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, который летел из Афин в Вильнюс, были задержаны Роман Протасевич и его девушка — София Сапега. Роман Протасевич является бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который сообщал о протестах в Беларуси после президентских выборов. Протасевич был вынужден в Польшу из-за преследований со стороны белорусских спецслужб.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне впервые прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске. Он заявил, что сообщение о минировании поступило в Афины, Минск и Вильнюс одновременно, но после того, как белорусские диспетчеры передали информацию о бомбе пилотам Ryanair, было принято решение посадить самолет в Минске. Однако, как выяснилось, угрозы от ХАМАС на почту поступили позже, чем пилотам Ryanair сообщили о бомбе.