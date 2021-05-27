По состоянию на 27 мая в Украине две дозы прививки от COVID-19 получили только 107 524 человека — если сравнивать с другими цивилизованными странами, это критически низкий показатель (0,2% взрослого населения страны).

Согласно информации на портале Our World in Data, одну дозу вакцины получили чуть больше 1 млн украинцев.

Например, в Израиле по состоянию на 25 мая, полную вакцинацию прошли 59,2% взрослого населения (5,12 млн человек), в США – 39,2% (131,08 млн), а в Великобритании – 34,8% (23,62 млн). В России полностью вакцинировались 11,26 млн человек, в Италии – 10,66 млн, в Польше – 5,86 млн.

Как сообщалось ранее, непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации вакциной AstraZeneca наблюдались в Украине у 12,98% людей. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались только у 4,84% привитых пациентов.

В Украину доставили четвертую партию вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech. Это предпоследняя партия препарата CoronaVac, что поставляется в страну по государственному контракту.

26 мая в Украину прибыла партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.