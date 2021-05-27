В Беларуси в Гомеле сегодня, 27 мая, приземлился самолет специального летного отряда «Россия», который использует Федеральная служба безопасности РФ.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24. Так, самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта «Внуково» в Москве и приземлился уже на белорусской земле.Аббревиатура ВПУ (VPU) в названии самолета означает «высотный пункт управления».

Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен был прибыть в Беларусь 27-28 мая с рабочим визитом. Глава российского правительства проведет встречу с белорусским коллегой Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Однако местное издание «Сильные новости» пишет, что после прилета самолета в Гомель, на улицах города заметили кортеж: автомобиль Mercedes с минскими номерами и два микроавтобуса, что сопровождали три машины с ОМОНом и ГАИ.

СМИ сообщают, что в Гомель прилетел не Мишустин, однако кто именно прилетел из РФ не сообщается.

https://www.youtube.com/watch?v=pd1niUK1Um8&feature=emb_title&ab_channel=GomelToday

Как мы уже рассказывали ранее, экономические санкции, которые вводит ЕС в отношении Беларуси, выгодны Украине.

Тем временем, Украина запретила до 1 октября импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества — из России и Беларуси.