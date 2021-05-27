В одной из частных стоматологических клиник Ирпеня Киевской области ребенку удалили все молочные зубы без согласия матери.

Детали рассказали в материале ТСН.

Женщина привела 9-летнюю дочь в одну из частных стоматологических клиник. Поскольку девочка боится стоматологов, а нужно было удалить молочный зуб, договорились сделать это под наркозом. После осмотра врачи предложили удалить сразу и два соседних зуба, рядом с больным. Мама согласилась и подписала договор. Сейчас она говорит, что в договоре графа о количестве зубов была пустой.

Когда ввели наркоз, маме предложили удалить сразу все зубы. Женщина утверждает, что отказалась и вышла из кабинета, чтобы сделать звонок другому врачу. Когда она вернулась, оказалось, что врачи уже успели удалить 12 молочных зубов. Маме выдали счет – на 13 тысяч гривен.

Сторонний врач, который посмотрел снимки Ники, сказал, что без удаленных зубов у ребенка могут быть проблемы с постоянными.

«Зубки не знают, куда лезть. Они лезут туда, где испытывают давление. И, если там давления уже нет – они будут лезть куда угодно», — комментирует специалист.

Другие стоматологи порекомендовали маме установить ребенку временные протезы, чтобы у девочки нормально выросли постоянные зубы.

Совладельцы клиники утверждают, что мама знала об удалении 12 зубов и ей предлагали на консультации их не удалять, а вылечить. Они отметили, что операция не была сложной или травматичной и считают, что помогли ребенку. У Ники все молочные зубы были с кариесом и со временем они бы мешали росту постоянных зубов.

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