Медики советуют брать с собой в путешествие набор лекарств, необходимых в первую очередь.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Vokrugsveta» , во избежание негативных последствий стресса от путешествия нужно иметь запас необходимых средств.

Чтобы внезапное недомогание не испортило отпуск, возьмите с собой минимальный набор медикаментов. Перед закупкой проконсультируйтесь с врачом, который поможет определиться с аптечкой первой помощи при наиболее распространенных «болезнях туриста».

«Болезнь движения», «морской болезнью» или по-научному — кинетоз, чаще всего страдают дети до 12 лет. Кроме общих рекомендаций (сесть в направлении движения, обеспечить приток свежего воздуха, не переедать перед поездкой) облегчить страдания помогут таблетки с Дименгидринат или Меклозин, а также сухой имбирь в капсулах и обычные мятные таблетки.

По статистике, примерно каждый четвертый отпускник, приехавший отдыхать в другую климатическую зону, сталкивается с так называемой «диареей путешественника». В случае этой неприятности положите в аптечку таблетки, содержащие лоперамид.

Также опытные путешественники советуют прихватить с собой таблетки с панкреатином — экстрактом ферментов поджелудочной железы. Они помогут переварить жирную или необычную еду, и просто справиться с последствиями переедания.

Не забудьте о антациды — препараты, которые устраняют изжогу, нейтрализуя излишнюю соляную кислоту в желудке, и о мягкой слабительные средства. Изменения в меню могут привести как к диарее, так и к ее противоположности — запора. Риск его тем выше, чем меньше вы двигаетесь во время самой поездки и «пляжного» отдыха.

Самый простой способ блокировать острую боль и сбить температуру — выпить таблетку на основе ибупрофена или парацетамола. Ибупрофен лучше подходит при мышечных болях и, в отличие от парацетамола, оказывает противовоспалительное действие.

Сложно предположить, что именно может запустить аллергическую реакцию в необычном окружении. Поэтому лучше всегда иметь под рукой проверенные антигистаминные препараты.

Травмы случаются даже при пассивном отдыхе. А уж если вы планируете хоть иногда вставать с лежака ради пешей экскурсии или прогулки на велосипеде, захватите с собой: эластичный бинт, антисептик для обработки царапин, набор бактерицидных пластырей, бинт, бактерицидные салфетки.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА сообщала, что препараты, которыми мы привыкли спасаться от пониженного давления при гипертонии, могут стать причиной возникновения онкологии.