Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили взаимное признание COVID-паспортов, борьбу с коронавируса, поставки вакцин, ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс служба Офиса президента Украины. Отмечается, что стороны обсудили усилия Украины и Евросоюза в борьбе с коронавируса и социальные и экономические последствия пандемии. Зеленский и Урсула фон дер Ляен договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин. Также обсуждались перспективы создания в ЕС механизма распределения препаратов от COVID-19. Лидеры положительно оценили роль программы COVAX, в работу которой Евросоюз делает существенный вклад. Они также договорились продолжить сотрудничество о взаимном признании цифровых сертификатов для восстановления путешествий граждан Украины и ЕС. В ходе беседы Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили продолжаются в Украине реформы и сотрудничество с для преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. "Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку", — отмечается в сообщении. Также была затронута тема ситуации в Донбассе и в оккупированном Крыму. Стороны подтвердили приверженность "полного выполнения Минских договоренностей и Нормандского формата". Со стороны ЕС было высказано "решительная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины". "Евросоюз остается полностью приверженным своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией", — уточняется в заявлении. Лидеры обсудили начало работы Крымской платформы и договорились о сотрудничестве в этом формате. Также были отмечены совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС. В разговоре отмечалось, что в течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ несмотря на дестабилизируя действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19. Зеленский и глава Еврокомиссии приветствовали прогресс, достигнутый по выполнению условий второго транша макрофинансовой помощи. Они отметили дальнейшие шаги, которые должны быть осуществлены в этом направлении. В частности, в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией. Была подтверждена готовность как можно быстрее завершить технические процедуры для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве. Стороны также обсудили заинтересованность Украины в привлечении к реализации Европейского зеленого курса и помощь ЕС в этом вопросе. В конце беседы лидеры договорились активизировать сотрудничество с целью поддержки экономического восстановления и инвестиций. Напомним, в начале лета Евросоюз планирует введение паспортов вакцинации от COVID-19. Запуск "зеленого" сертификата позволит странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования. Отметим, ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.