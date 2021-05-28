16-летняя девушка сбежала из оккупированной части Донецкой области, самостоятельно пройдя через минное поле.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой «ДНР» возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в оккупированной Горловке и имеет паспорт так называемой «Донецкой народной республики».

По данным полиции, девушка после отдыха с друзьями сознательно пересекла минные поля и вышла на линию разграничения возле Верхнеторецкого.

Правоохранителям она рассказала, что хочет жить на территории неоккупированной Украины. По ее словам у нее есть родственники на западе страны.

Сейчас с ней работает ювенальная полиция и социальная служба.

«Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, советники лидеров государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и Россия) не смогли договориться о возвращении к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу: «У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».

Он также отмечал, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.