29 мая православная церковь чтит память Преподобного Феодора Освященного. Также в этот день отмечается: Всемирный день здорового пищеварения и Международный день миротворцев ООН. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Преподобный Феодор Освященный

Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к монашеской жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услышав о преподобного Пахомия Великого, был раздражен желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял юношу и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах. После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавенниським монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидських обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворения. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году. В народе Феодора прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, что подходит для посева яровых.

Приметы на 29 мая

Если к Житнику зацвела рябина — установится тепло и холодов уже не будет.

Если 29 мая продолжается дождь и слышать кваканье лягушек в водоемах — погода скоро наладится.

На озерах появилось кувшинки — к устойчивому летнего тепла.

29 мая гремит гром — будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся — июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе — первый месяц лета будет дождливым.

Церковный календарь на июнь подсказывает , что в первом месяце лета православные христиане будут отмечать Троицу — один из двенадцати главных церковных праздников, поскольку прославляет Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. В начале июня уже можно высаживать в открытый грунт рассаду помидоров, огурцов, кабачков, капусты, арбузов и дынь — поможет определиться с правильной датой для этого месячный посевной календарь на июнь.