Беларусь может временно прекратить поставки бензина А-95, несмотря на это Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.

Такое мнение озвучил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, передает РБК.

На данный момент, украинские трейдеры не могут договориться о поставках бензина А-95 из Беларуси на июнь.

«Я так понимаю, что все будет зависеть от итога сегодняшних переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на предмет загрузки белорусского завода «Нафтан», который оказался без нефти и под угрозой американских санкций. Российские компании не хотят поставлять, опасаясь попасть тоже под санкции. Поскольку определенности нет, белорусы вынуждены были закрыть экспорт в Украину, чтобы себя подстраховать и не допустить дефицита», — отмечает эксперт.

Но эксперт не думает, что Лукашенко решил запретить поставлять бензин в Украину в ответ на закрытие воздушного пространства.

«Это абсолютно невыгодно Беларуси», — сказал он.

По его словам, Беларусь поставляет в Украину порядка 50 тысяч тонн бензина А-95, что занимает около 50% рынка этой марки.

«У нас есть возможности по производству. Сегодня уже «Укртатнафта» заявила, что готова нарастить выпуск бензина. Есть возможность поставлять по морю. И есть возможность нарастить поставки из Литвы», — сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, Беларусь ввела режим особых лицензий на украинские товары. Ограничения коснутся следующих товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.