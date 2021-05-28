На Донбассе 27 мая боевики девять раз нарушали «тишину». Напомним, накануне российский снайпер застрелил украинского военного в районе населенного пункта Новотошковское.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь по позициям украинских военных вблизи Песков, Причепиловки, Новгородского, Марьинки, Новотошковского. Применяли минометы 120-го и 82-го калибров, вооружение боевых машин пехоты, противотанковые пушки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток противник обстрелял из минометов 82-го калибра позиции ООС вблизи Авдеевки, а также в районе Водяного — из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Гранитного враг использовал крупнокалиберные пулеметы. Также в этом направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков боевики стрелял из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, советники лидеров государств «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и Россия) не смогли договориться о возвращении к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу: «У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».

Он также отмечал, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.