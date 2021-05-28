Стало известно, как будут приглашать на прививку в центры вакцинации от COVID-19, которые на выходных откроются в Киеве, Одессе и Львове. На вакцинацию будут приглашать по телефону.

Как указано в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook, выбрать вакцину для прививки будет нельзя.

А прививать будут только людей, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении «Дія», при этом приоритет будет предоставляться пожилым.

«Прививки будут делать только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком… Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech«, — указано в сообщении.

Пилотные центры открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут открывать и в других крупных городах.

Как мы уже рассказывали ранее, за две недели в Украине от COVID-19 умерло больше людей, чем среди стран Европы. Произошло это не потому что в Украине возросли заболеваемость и смертность, просто в странах Европы быстрее улучшается ситуация.

Тем временем, инфекционист и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская прогнозирует миру новую пандемию. По ее словам, уже через 5-7 лет в мире может появиться новый вирус, который будет еще сильнее коронавируса, который провоцирует COVID-19.