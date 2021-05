Сотрудники разведки США информировали Белый дом, что в их распоряжении есть неисследованные данные, которые связаны с источником пандемии COVID-19.

Об этом говорится в материале The New York Times.

В материале говорится, что разведка намерена использовать «экстраординарные» компьютерные мощности, чтобы установить, «вышел» ли новый коронавирус из лаборатории Уханя или же распространился в результате контактов людей с животными.

Одновременно с этим посольство КНР в США уже предупредило, что американская кампания призвана обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире COVID-19:

«Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю «политический вирус», что серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией».

В посольстве также утверждают, что КНР поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания коронавирусом, а также «тщательное расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий» по всему миру:

«Такие исследования и расследования должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, и должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно».

Как известно, по официальной информации, первым подтвержденным случаем COVID-19 был человек, который заболел в Китае 2 декабря 2019 года. Однако накануне The Wall Street Journal опубликовал детали исследования, которое проводили еще при президентстве Дональда Трампа, в отчете разведки США говорится, что в ноябре 2019 три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане заболели и обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на признаки COVID-19, так и на обычное ОРВИ.

По состоянию на 27 мая в Украине две дозы прививки от COVID-19 получили только 107 524 человека — если сравнивать с другими цивилизованными странами, это критически низкий показатель (0,2% взрослого населения страны).